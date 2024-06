Infermiera trovata morta in casa a Firenze, si indaga

Una 65enne peruviana, Flore Chavez, è stata trovata morta nella sua casa di Firenze, al primo piano di un complesso di appartamenti in via Niccolò da Tolentino, vicino Careggi. L'allarme è stato dato dal nipote 17enne alle 5.30, prima di essere trasferito lui stesso al pronto soccorso. Chavez lavorava come infermiera.

Non ci sarebbero segni visibili di violenza ma gli investigatori lavorano a tutto campo per chiarire le circostanze della morte, con polizia, squadra mobile e scientifica. Il pm di turno ha disposto esami autoptici.

Alcuni vicini affermano di non aver sentito rumori particolari provenire dall'abitazione: solo uno avrebbe riferito a conoscenti di aver avvertito dei movimenti intorno alle 2.