Segnalano maglietta-slogan elettorale al seggio, polemica a Empoli

Nessun simbolo, né nomi, ma uno slogan, "Cambiare si deve, in meglio si può", con lo stesso font e gli stessi colori utilizzati per il materiale elettorale a sostegno del candidato Leonardo Masi. Polemica e qualche piccolo momento di tensione ieri in uno dei seggi a Empoli, dove una cittadina ha segnalato all'ufficio elettorale la presenza di quelle magliette, indossate dai rappresentanti di lista che appoggiano Masi, ritenendole mezzo di propaganda e quindi in violazione con le norme sul silenzio elettorale.

Dopo l'intervento del responsabile dell'ufficio elettorale e delle forze dell'ordine, i rappresentanti di lista hanno dovuto quindi indossare 'al contrario' le maglie per non far leggere le scritte. Prima di ciò lo stesso Masi, recatosi sul posto, ha parlato al telefono sia con l'ufficio elettorale che con la Prefettura di Firenze, da cui però è arrivato l'ordine definitivo.