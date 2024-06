Canottieri Limite campione d'Italia anche nel 2024, oro per Sostegni-Lagana

Strepitoso nuovo successo della Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni sulle acque del lago di Varese ai campionati italiani 2024. le regate si sono svolte sabato 22 e domenica 23 giugno; la compagine limitese era presente con sei equipaggi.

Non è riuscito a entrare in finale il doppio di Niccolò Bigalli e Tommaso Bigalli, è finito sesto il due senza pesi leggeri di Dario Biondi e di Elia Pieri.

Sono arrivati due argenti clamorosi dal campione mondiale Ernesto Rabatti che ha gareggiato sul singolo assoluto pesi leggeri e dal quattro con di Cesare Borlenghi, Edoardo De Vito Elia Ceccanti e il giovane Mattia Carboncini timonati da Duccio Cianti.

L'oro arriva al primo pomeriggio della domenica dal due senza under 19 di Leonardo Sostegni e Tommaso Lagana che sbaragliano la concorrenza dominando la finale dalla partenza all'arrivo.

I due limitesi erano sì tra gli equipaggi forti ma nessuno si sarebbe aspettato una superiorità così netta. Complimenti al loro tecnico Matteo Borsini che è riuscito ad allenare tutta la squadra e a portare gli atleti al picco della loro forma proprio nella gara più importante dell'anno.

Grandissimi ancora una volta Leonardo e Tommaso che aggiungono questo bellissimo titolo italiano al loro medagliere. Primo importante alloro anche per la loro imbarcazione da regata "Zora" dedicata alla nipotina della main sponsor della società MAC-Autoadesivi.

La Canottieri Limite si prepara adesso per il Festival dei Giovani manifestazione rivolta agli atleti under 14 in programma sempre sul lago di Varese dal 7 al 9 luglio, saranno in gara tutti i giovanissimi, il futuro di questo sport e della canottieri Limite.

Fonte: Canottieri Limite