Canottieri Limite sul tetto del mondo, l'atleta Leonardo Sostegni vince il titolo in Canada

Parla anche limitese l'equipaggio del quattro senza maschile che domenica 25 agosto si è aggiudicato il titolo iridato al campionato del mondo di canottaggio che si è appena concluso in Canada. Il prodiere dell'armo azzurro, che già a giugno si era laureato vice campione europeo, è Leonardo Sostegni, atleta della Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni.

Leonardo insieme ai compagni Giovanni Paoli della Canottieri Firenze e Filippo Bancora e Luca Cassina della Canottieri Lario, ha dominato la gara fino ai primissimi colpi, con un passo costante ed efficace, che gli ha permesso di sfilarsi da tutti gli altri equipaggi. Inefficaci gli attacchi di tutti gli altri avversari con un finale che vede soccombere all'Italia Gran Bretagna e Cina, seguite poi da Romania, Repubblica Ceca e Germania.

Leonardo Sostegni, atleta della Canottieri Limite dal 2018, quando aveva 12 anni, diventa il 9 campione del mondo della Canottieri riportando in Italia il titolo del mondo sul quattro senza che mancava dal 2012.

"Dal punto di vista tecnico questo risultato è la dimostrazione che la realtà di Limite, piccolo paese di provincia, è una delle più importanti scuole di sport nel panorama mondiale, in grado di sfornare campioni con continuità nel tempo, nonostante il ridottissimo bacino di utenza; questa per me è la soddisfazione più grande - dichiara l'allenatore societario Matteo Borsini - La più grande dote di Leonardo non è certo fisica, ma è il suo intelletto. Questo avvalora ancora di più il percorso che lo ha portato al massimo risultato possibile per la sua età".

