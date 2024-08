Canottieri Limite, che gioia: due atleti d'oro agli Europei

La Canottieri Limite Asd si prende due ori europei in Repubblica Ceca, a Racice, per la Coupe de la Jeunesse, manifestazione continentale per Squadre Nazionali under 19.

Il merito va al "quattro con" azzurro con a bordo due atleti della Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni. Elia Ceccanti e Edoardo De Vito, nelle due finali di sabato e domenica, hanno centrato per due volte la medaglia d’oro. "Un risultato importante che premia il grande lavoro svolto anche quest’anno dai giovani atleti e della società limitese" dicono da Limite.

Ma l’estate non è ancora finita perché a giorni partirà per il Canada Leonardo Sostegni, vice campione europeo che farà parte della Nazionale al Campionato del Mondo under 19 che si terranno dal 18 al 25 agosto e poi il 7 e 8 settembre nella categoria under 23 un altro limitese, Ernesto Rabatti, vestirà la maglia azzurra agli Europei in Turchia.