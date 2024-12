Canottieri Limite chiude in bellezza la stagione: pioggia di medaglie ai campionati italiani

Un finale di stagione che ha visto la Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni protagonista ai Campionati Italiani di Gran Fondo per barche lunghe, competizione caratteristica del periodo invernale che si disputa sulla distanza di 6000 metri.

Il sodalizio bianco blu si è presentato all'appuntamento con cinque equipaggi, tutti saliti sul podio, confermandosi un'eccellenza nel panorama nazionale. I successi sono cominciati fin dalla mattina di ieri con la finale dell’8+ under 17 maschile che ha conquistato un bellissimo argento ad un solo secondo dal gradino più alto del podio e sono proseguiti con il bronzo del 4x under 19 maschile. In gara anche i più giovani, per i quali non c'erano titoli italiani in palio: l’8+ cadetti (categoria per gli under 15) maschile e femminile, entrambi secondi, e il 2x cadetti maschile nuovamente argento.

Si chiude così la stagione agonistica 2024 per la società limitese, un’annata storica che ha visto la Canottieri trionfare in campo nazionale ed internazionale. Solo guardando all'attività agonistica vediamo un titolo mondiale, un argento europeo e altre due vittorie internazionali, un titolo italiano e sette medaglie ai campionati italiani (quattro argenti e tre bronzi), numeri che fanno riflettere sull'impegno degli atleti nostrani e sulla dedizione dei loro allenatori che accompagnano i ragazzi in un percorso di crescita che va ben oltre i successi sportivi e che non può non rendere orgogliosi.

Fonte: Società Canottieri Limite ASD

