Frasi inneggianti al fascismo e un tatuaggio che fa discutere: bufera sul sindaco di Castelfranco

Sul braccio sinistro la scritta 'Gott mit uns', ovvero 'Dio con noi' in tedesco. Una frase che risale sì a secoli e secoli fa ma che spesso viene associata al nazismo. Poi il profilo Facebook con post del 2017 e del 2018: lì si leggono "Boia chi molla" ma anche "Siamo neri tutto l'anno" e "Non siamo nostalgici di Benito Mussolini, siete voi che, in 72 anni, non siete stati capaci di farcelo dimenticare".

In queste ore è bufera sul sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini. Il primo cittadino - che fa parte di Fratelli d'Italia dalla fine del 2019 - è stato eletto due settimane fa, è il primo sindaco di centrodestra nella storia del comune pisano. Anche se a vedere i post più che centrodestra viene in mente la destra estremista, i fascisti.

Mini respinge al mittente le accuse di fascismo e di nazismo, lo fa con una nota ufficiale. E dà contro alla sinistra: "Erano semplici provocazioni verso una certa sinistra che quando non sa cosa dire grida allo scandalo della storia passata. La legittimazione democratica mi è stata data dai cittadini che mi hanno eletto sindaco. La sinistra deve accettare il responso delle urne".

Ancora Mini: "Da quando faccio parte di FdI ho piena consapevolezza dei valori democratici del Partito di cui faccio parte, valori che condivido e in cui mi riconosco. Sono contro ogni totalitarismo, ogni forma di razzismo, antisemitismo e di limitazione della Libertà. Negli oltre 30 anni di attività politica non ho mai fatto parte di alcun movimento esterno al parlamento e non ho mai avuto comportamenti non rispettosi delle istituzioni democratiche".

E il tatuaggio? "È un semplice inno a Dio. È infatti il motto dell’ordine teutonico, l’ordine dei medici che curavano i cavalieri cristiani durante le crociate. La mia preoccupazione ora è solo servire con onore e nel migliore di modi i cittadini che mi hanno eletto sindaco".

In tutto questo a sinistra nessuno si era accorto di nulla. Nessuno aveva visto il tatuaggio, che pure campeggiava in alcune foto su Facebook. Nessuno era andato a controllare i post di Mini del passato. Il PD e il centrosinistra non hanno preso in considerazione la questione.