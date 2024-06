Orario estivo per la Biblioteca di Empoli e Palazzo Leggenda: letture anche al Parco di Serravalle

Nel mese di luglio, la biblioteca osserverà il seguente orario: il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato, dalle 8.30 alle 13.30.

Per il mese di agosto, la biblioteca sarà aperta dal primo al 10 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30, dal 12 al 25 agosto resterà chiusa e riaprirà dal 26 al 31 agosto, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. A settembre tornerà l’orario invernale: il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

PALAZZO LEGGENDA – Il villaggio della lettura per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, nel mese di luglio sarà aperto in orario: lunedì chiuso, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il mercoledì e solo a luglio, sarà un Palazzo Leggenda sotto le stelle, apertura dalle 21 alle 23 con letture al chiaro di luna, prestito e chissà quali sorprese; il martedì e il giovedì, dalle 17 alle 20, le attività si sposteranno all’aria aperta con ‘La biblioteca di Serravalle’ (punto prestito, giochi, laboratori, letture per bambine, bambini, ragazze e ragazzi dal 2 luglio al 12 settembre), il sabato chiuso.

Nel mese di agosto, invece, dal 1 al 10 agosto, il lunedì chiuso, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì, dalle 17 alle 20 spazio a ‘La biblioteca di Serravalle’ e il sabato chiuso. Dal 12 al 25 agosto chiusura completa e si riprende dal 26 al 31 agosto, il lunedì chiuso, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 20, prosegue ‘La biblioteca di Serravalle’, il sabato chiuso.

E si arriva a settembre: dal primo al 15 settembre, il lunedì chiuso, martedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 19, giovedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 14 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Il martedì e giovedì, dalle 17 alle 20, l’appuntamento è con ‘La biblioteca di Serravalle’.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa