Rossetti sindaca per il terzo mandato rinnova quasi tutta la giunta

Si è svolto lunedì 24 giugno il Consiglio comunale di Cerreto Guidi dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno scorsi. La seduta che si è tenuta nei locali della Biblioteca comunale “Emma Perodi”, è stata molto partecipata. Dopo la convalida degli eletti che sono: Massimiliano Benozzi, Patrizia Iacopini, Francesca Brotini, Davide Toni, Massimo Irrati, Serena Ambrogini, Antonio Palmieri, Patrizia Polito, Alessio Tanganelli, Salvatore Cannataro e Daniela Mancini per la lista Simona Rossetti Sindaco; Simone Barontini, Maurizio Bruni e Daniela Vallini per la lista Centrodestra per Cerreto Guidi; Susanna Rovai per la lista Partito Comunista Italiano e Gabriel Cordero per la lista L’è tutto da rifare, il riconfermato Sindaco Simona Rossetti, eletto dai cittadini con una percentuale del 60%, ha prestato giuramento. Sono poi seguite le comunicazioni al Consiglio comunale da parte del Sindaco che ha nominato la Giunta con l’assegnazione delle seguenti deleghe:

Massimo Irrati - vice sindaco, artigianato/commercio/SUAP/attività produttive, agricoltura, polizia municipale, innovazione tecnologica/sistemi informatici;

Patrizia Iacopini - servizi educativi, pari opportunità, scuola, manutenzione edifici scolastici e pubblici;

Andrea Lavecchia - protezione civile e gestione del rischio, politiche sociali, politiche abitative, pace, cooperazione internazionale e memoria;

Alessio Tanganelli - società partecipate, rapporti con il consorzio di bonifica, politiche ambientali e sostenibilità, politiche energetiche, manutenzione del territorio;

Davide Toni - sport, rapporti con le associazioni, manutenzioni strutture sportive, decoro urbano, centro storico, mobilità e sicurezza.

Restano invece in carico al Sindaco: urbanistica, opere pubbliche, bilancio, personale, cultura e turismo. Nella nuova giunta, quindi, il solo assessore riconfermato è Alessio Tanganelli, mentre sono 4 le novità.

Nel suo intervento il Sindaco ha ringraziato la vecchia giunta per il lavoro svolto, augurando buon lavoro alla nuova e al Consiglio comunale ed esprimendo la volontà di portare avanti gli obiettivi indicati nel mandato, mettendosi al servizio della gente e del bene collettivo.

Il Sindaco ha inoltre annunciato che oltre a quelle assegnate agli assessori, sono state attribuite delle specifiche deleghe ad alcuni consiglieri comunali. Si tratta delle tradizioni popolari a Daniela Mancini e di gemellaggi e Palio a Francesca Brotini.

