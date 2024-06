Il saluto dell'Abc Castelfiorentino all'esterno senese Alessandro Nepi

È stato il colpo di mercato dell’estate 2022, e nelle due stagioni trascorse in maglia gialloblu ha rappresentato uno degli indiscussi protagonisti della promozione in serie B Interregionale e della successiva salvezza. Le sue penetrazioni al ferro resteranno nei manuali cestistici del PalaBetti anche se oggi, dopo un’avventura fatta di reciproche soddisfazioni, si separano le strade dell’Abc Castelfiorentino e di Alessandro Nepi.

"Dopo due stagioni indimenticabili, è giunto il momento di salutarci. In questi anni ho vissuto grandi gioie, ho imparato tanto ed ho incontrato persone straordinarie che oggi sono amici veri. Non dimenticherò mai le emozioni sul campo, le vittorie, le sconfitte ed ogni momento trascorso insieme. Castelfiorentino avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".

La società saluta e ringrazia Alessandro per aver messo a disposizione del sodalizio gialloblu due anni di esperienza e professionalità, portando sul campo tutto il suo talento e fuori dal campo il suo forte spirito di gruppo, elementi che hanno indubbiamente caratterizzato la sua avventura castellana. E nella consapevolezza che certi trascorsi creano legami indissolubili, l’Abc Castelfiorentino augura ad Alessandro tutto il meglio per il futuro cestistico e personale, con le congratulazioni dell’intera famiglia gialloblu per il canestro più bello segnato fino ad oggi, il matrimonio con Elisabetta.

Fonte: Abc Castelfiorentino