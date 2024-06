Beve bicchiere d'acqua al bar a San Miniato ma contiene acido: ricoverato in ospedale

Un gesto semplice come quello di bere un bicchiere d'acqua dopo un caffè è diventato un incubo per un uomo che è stato costretto ad andare al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Il motivo? Al posto dell'acqua ci sarebbe stata una sostanza corrosiva, un acido, forse soda caustica, che gli ha provocato forti dolori all'esofago.

Tutto è accaduto ieri pomeriggio in un bar di San Miniato Basso. L'uomo, un 48enne di San Miniato, si ferma per prendere un caffè. Non si accorge se c'è qualcosa di strano dopo aver bevuto l'acqua, paga e se ne va. Dopo pochi minuti comincia ad accusare i primi forti malesseri. Si ferma a vomitare a margine della strada, fino a che la questione non diventa seria e decide di recarsi lui stesso in pronto soccorso, invece che chiamare un'ambulanza.

L'accesso porta alle prime analisi e infine al ricovero in reparto. In corso di valutazione i danni riportati a esofago e stomaco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO