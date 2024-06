Lombardi e Natali ospiti per la chiusura della mostra su Masolino a Empoli

L’ultima settimana di apertura della mostra Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento si apre con una serata d’eccezione: lunedì 1 luglio 2024, alle 21, appuntamento con Sandro Lombardi e Antonio Natali nella straordinaria cornice del Chiostro degli Agostiniani, in via dei Neri a Empoli.

L’attore e lo storico dell’arte si alterneranno nella lettura e nel commento di brani tratti dalle pagine di Fatti di Masolino e di Masaccio (Abscondita, 2018), volume di Roberto Longhi che rappresenta un punto di partenza imprescindibile per comprendere e approfondire l’opera di questi straordinari artisti del primo Rinascimento.

Voce narrante di questa serata sarà Sandro Lombardi, attore, drammaturgo e scrittore tra i più apprezzati del teatro italiano. Laureatosi nel 1977 in Storia dell’Arte all’Università degli Studi di Firenze, Lombardi negli anni Ottanta fonda insieme a Federico Tiezzi la Compagnia Lombardi-Tiezzi affermatasi negli anni per l’equilibrio mostrato tra la volontà di sperimentazione e ricerca da un lato, e la capacità di realizzare spettacoli classicamente all’interno della tradizione del teatro d’arte, dall’altro. Attraverso i decenni, la compagnia ha attraversato fasi stilistiche assai differenziate, restando sempre fedele a sé stessa e in primo piano nel panorama italiano ed europeo. Sempre diretto da Tiezzi, Sandro Lombardi ha interpretato testi di Samuel Beckett, Heiner Müller, Mario Luzi, Alessandro Manzoni, Pier Paolo Pasolini, Bertolt Brecht, Goffredo Parise, Anton Cechov, Thomas Bernhard. Di grande rilievo i suoi spettacoli da Giovanni Testori, che hanno rivoluzionato l'immagine dello scrittore lombardo. Per quattro volte, tra 1988 e 2002, Lombardi ha ricevuto il Premio Ubu per la migliore interpretazione maschile dell'anno.

Ad affiancare Sandro Lombardi sarà lo storico dell’arte Antonio Natali, studioso di scultura e pittura del Quattrocento e Cinquecento toscano, già direttore della Galleria degli Uffizi dal 2006 al 2015 e curatore di diverse fra le più importanti mostre dedicate all’arte del XV e XVI secolo tenutesi a Firenze negli ultimi anni: fra le altre L’officina della maniera (1996), Bronzino pittore e poeta alla corte dei Medici (2010), Pontormo e Rosso Fiorentino. Divergenti vie della ‘maniera’ (2014), Il Cinquecento a Firenze, “maniera moderna” e controriforma (2017).

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di storia dell’arte e di teatro, un momento di grande cultura a chiudere idealmente i tre mesi di apertura della mostra dedicata a Masolino che, per l’occasione sarà aperta straordinariamente in orario serale, dalle 18 alle 23.00.

LUNEDÌ 1 LUGLIO, ORE 21.00

Chiostro degli Agostiniani, via dei Neri – Empoli

Sandro Lombardi e Antonio

Fatti di Masolino e di Masaccio

Info: Empoli Musei, tel. 0571 757563 empolimusei@comune.empoli.fi.it

