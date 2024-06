Primo consiglio per la Giunta Londi: nominati vicepresidente, commissione elettorale, giudici popolari, capigruppo

«È un’emozione per me questa sera presiedere il Consiglio Comunale in qualità di nuovo Sindaco, ringrazio tutti i numerosi presenti, le forze dell’ordine e sono contento di guidare una squadra così attiva e piena di passione. Credo che tutti insieme faremo un gran lavoro a servizio della comunità; penso che in questo gruppo ci sia una buona dose di nuova energia e di esperienza passata; ciò ci porterà a dare ancor più rilievo ai lavori del Consiglio. Ringrazio tutti i cittadini», così il neo sindaco Simone Londi ha esordito nel primo Consiglio del suo mandato, prima della lettura del verbale dei risultati elettorali e del suo giuramento.

È quindi stata data comunicazione dei componenti della Giunta comunale ed è stato votato come vice presidente del Consiglio, Federico Pavese.

Si è quindi poi passati alla nomina dei gruppi consiliari e del capogruppo:

“Noi Montelupo. Simone Londi sindaco”, con capogruppo Simone Baldi

“Montelupo e partecipazione”, con capogruppo Francesco Polverini

“Montelupo nel cuore”, con capogruppo Federico Pavese

Votati poi i giudici popolari, Martina Caputo e Ilaria Antonelli

Nominati nella commissione elettorale

Effettivi: Vittoria Parrini, Martina Meoli e Giuseppe Madia

Supplenti: Gian Marco Verdiani, Alessio Toccafondi e Ilaria Antonelli