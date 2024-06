Rapina col coltello nella sala slot, due misure cautelari a Poggibonsi

Avrebbero rapinato una sala giochi di Poggibonsi a volto coperto e armati di coltello, danneggiando a calci la porta d'ingresso. I carabinieri di Poggibonsi ieri hanno eseguito due ordinanze cautelari verso due stranieri: per uno i domiciliari, per il secondo, senza fissa dimora, il divieto di dimora in provincia di Siena. I fatti risalgono al 1° maggio scorso, quando la cassiera è stata minacciata per consegnare il registratore di cassa. Le indagini dei militari di Poggibonsi e del locale Norm, oltre a quelli del Nucleo Investigativo di Siena, hanno portato a indizi che hanno condotto alla misura.