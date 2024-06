Turismo sostenibile, Cafaro da Fucecchio al convegno CNA

Il primo impegno pubblico per il neo assessore al turismo del Comune di Fucecchio, Alberto Cafaro, è stato nel capoluogo regionale. Ieri ha rappresentato l'amministrazione comunale all'importante convegno promosso da CNA Toscana sul tema del turismo sostenibile.

L'incontro, rivolto a enti locali e imprese, verteva su come generare valore per comunità e territori attraverso percorsi e azioni che incrementino e sviluppino i servizi turistici, tenendo conto delle realtà presenti del settore turistico, dal ruolo del settore pubblico alle certificazioni di sostenibilità, dai fenomeni demografici ai cambiamenti climatici. La partecipazione al convegno del Comune di Fucecchio, che da alcuni anni è al lavoro per trovare nuovi sbocchi alle proprie proposte turistiche anche attraverso sinergie tra enti locali e operatori privati, testimonia la volontà di accrescere e qualificare l'offerta turistica fucecchiese.

“Il nostro – ha dichiarato Cafaro a margine dell'incontro – è un territorio ricco di storia, cultura e uno straordinario meraviglie naturalistiche, come il Padule di Fucecchio. Occorre lavorare e studiare nuove strategie affinché questo eccezionale patrimonio possa inserirsi all'interno di percorsi turistici legati all'ambiente e alla sostenibilità, ma che possa anche concorrere ad arricchire la straordinaria offerta turistica della Toscana. Serve favorire lo sviluppo di servizi, sul lato pubblico e privato, che rendano sempre più attrattivo il nostro territorio, uno dei più conosciuti e apprezzati al mondo”.