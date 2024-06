'Un pugno al bullismo', e un occhio alla solidarietà: l'evento a Montelupo

"Un pugno al bullismo" è l'evento che si terrà dalle 20 del 27 giugno in piazza dell'Unione Europea a Montelupo Fiorentino. Sarà un evento con protagonista il pugilato, a ingresso gratuito.

È organizzato, col Patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino, da SAF ASD-Sempre Avanti Firenze in collaborazione con Dinamika Paraboxe Porta Romana e Compro Oro Toscana di Davide Parigi. La SAF, in collaborazione con Dinamika Paraboxe Porta Romana e Compro Oro Toscana di Davide Parigi, ha predisposto T.shirt in vendita il cui ricavato sarà devoluto per beneficenza all’Associazione ''Noi da Grandi” https://lnx.noidagrandi.it/.

Alla presenza del neoeletto Sindaco, Simone Londi e dell’Assessore allo Sport Francesco Desii, la ASD - Sempre Avanti Firenze, che ha già fatto in passato diverse manifestazioni di lotta al bullismo in Piazza Tasso, quartiere “caldo” di Firenze, vuole lanciare l’importante messaggio di come lo sport sia di aiuto a controbattere il fenomeno negativo del disagio giovanile del bullismo tra i giovani, e il fenomeno di cyberbullismo. L’inizio è alle ore 19,30 con 5 incontri sparring io da 10 anni a 12 anni, a seguire 12 incontri dilettanti. Nella pausa ci sarà un mini.dibattito sul ring con esponenti del sociale della SAF e del Comune.

Da un commento del Maestro Cristiano Mazzoni: Durante la pausa dell’evento si svolgerà un dibattito che avrà come tema di come lo sport possa aiutare i ragazzi a combattere un fenomeno negativo come il fenomeno di cyberbullismo e il disagio giovanile. Il bullismo si combatte prima di tutto sul suo territorio, cioè a scuola, ma non solo. L’altro importante alleato è lo Sport, che insieme alla scuola e alla famiglia, è da sempre un pilastro della formazione giovanile. Le classi per bambini e adolescenti sono sicure, seguite da allenatori qualificati, che insegnano i movimenti della boxe senza contatto. Il lavoro del coach con i bambini si concentra maggiormente sul movimento, sulle capacità motorie, sui gesti e sulla memorizzazione delle sequenze. L’obiettivo è partecipare allo sviluppo delle loro qualità fisiche lavorando su flessibilità, agilità, coordinazione e velocità. Le lezioni per i più giovani partono dal gioco attraverso il quale viene determinato l’obiettivo più importante della boxe, la non violenza. Aspettiamo le famiglie con bambini e ragazzi all’evento ricco di importanti contenuti con la presentazione di un’altra grande Associazione ''NOI da Grandi”.