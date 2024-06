Vita e resistenza in Palestina: alla Rinascita l'evento di Empoli per la Pace

‘Una terra popolata, storie di vita e resistenza dalla Palestina’ è il tema della nuova iniziativa del comitato ‘Empoli per la pace’ in collaborazione con la comunità ‘Le piagge’. Lunedì 1 luglio alle 18, alla libreria Rinascita di via Ridolfi, sarà presentato questo volume che racconta la terribile situazione che si vive ormai da anni in quel paese.

“Leggere questo libro è un atto di coraggio perché è difficile restare indifferenti”. Sonia e Sofia, due volontarie di Laylac e Dheisheh, raccontano la realtà della Palestina e le storie di dodici persone. La maggior parte di loro vive nel campo profughi Dheisheh, un piccolo labirinto di edifici di cemento e strade strette, coperte di graffiti e detriti, che si trasformano: di giorno, uno spazio di gioco per i bambini e le bambine e, di notte, un luogo di transito per i soldati israeliani. Laylac è un’organizzazione palestinese fondata nel 2010 nel campo profughi di Dheisheh, in Cisgiordania, da attivisti sociali e professionisti. Le autrici di questo libro, Sonia e Sofia, hanno trascorso tre mesi a Laylac. Durante questo periodo, hanno ascoltato attentamente le storie di vita di alcuni residenti e li hanno riportate nel loro libro.

All’iniziativa di lunedì prossimo parteciperanno un attivista palestinese in Cisgiordania e la traduttrice Jennie Salinas.

Fonte: Empoli per la Pace