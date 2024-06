Assaltano una fabbrica del lusso nel Fiorentino, ma scatta l'allarme e fuggono via

A Reggello una banda di sei persone ha tentato un furto in una fabbrica di pelletteria nella zona industriale di Pian di Rona. Usando una Cinquecento e un furgone, i ladri hanno sfondato il cancello dell'azienda, che produce per marchi di lusso, e hanno bloccato le strade circostanti con altre auto rubate per impedire l'intervento delle forze dell'ordine. Tuttavia, l'allarme è scattato e ha costretto i malviventi a fuggire senza bottino. L’allerta è stata data da un addetto alla vigilanza, e i carabinieri stanno ora esaminando i video delle telecamere di sorveglianza per identificare i colpevoli.