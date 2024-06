Auto abbandonate a San Casciano, 20 rimozioni (e multe) in cantiere

Il sindaco Roberto Ciappi ha inteso rafforzare le azioni e gli interventi volti a risolvere il problema dell’abbandono dei veicoli che si è manifestato soprattutto negli ultimi anni nelle aree decentrate, come parcheggi, spazi pubblici e zone di campagna. Sono partite le operazioni finalizzate alla rimozione delle auto abbandonate. Il controllo attento e capillare della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, supportato dalle segnalazioni dei cittadini, è giunto alla fase della rimozione delle auto abbandonate presenti nelle aree pubbliche. Da mesi gli agenti della Polizia locale sono infatti impegnati nel prevenire e contrastare il fenomeno che scaturisce da una pratica incivile.

Sono attualmente una ventina i veicoli a fine vita, censiti e identificati dagli agenti della Polizia Locale rinvenuti in alcune delle aree più periferiche del comune sancascianese. Si tratta di mezzi di vario genere, autovetture di provenienza italiana e straniera, di cui, grazie all’attività certosina degli agenti, sono stati individuati i proprietari e sono state avviate le procedure per la rimozione e il trasferimento presso i centri di raccolta autorizzati. Chiunque cerchi di disfarsi della propria autovettura, abbandonandolo in area pubblica e privata, rischia una multa pari a 1.666,00 euro. Al momento sono state identificate e rimosse alcune auto rilevate nelle frazioni di Mercatale Val di Pesa e de La Romola.

Nelle prossime settimane saranno portate via le auto abbandonate rinvenute nel capoluogo, nella frazione del Bargino, nell’area del Ponterotto. Gli agenti della Polizia locale sono riusciti a risalire anche all’identità dei proprietari delle autovetture che in alcuni casi hanno pagato le sanzioni comminate a loro carico. L’operazione è frutto di una serie di sopralluoghi finalizzati ad ottenere una mappatura delle criticità presenti sul territorio. Tale attività è resa possibile attraverso la convenzione che l’Unione comunale del Chianti fiorentino ha stipulato con Sicurezza e Ambiente S.p.A., operativa nel settore della sicurezza stradale e della tutela dell’ambiente, che si avvale di ditte specializzate per la rimozione, la demolizione e lo smaltimento dei veicoli abbandonati.

"Per portare avanti l’azione di contrasto e prevenzione al fenomeno delle auto abbandonate, un atto di inciviltà deprecabile che non possiamo accettare per i problemi ambientali e di decoro che causa – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - contiamo sulla collaborazione dei cittadini che in molto casi si è rivelata fondamentale, la comunità ci supporta nel segnalarci i casi più distanti e decentrati".

Si ricorda che l’abbandono di un veicolo in area pubblica corrisponde ad una violazione di legge che prevede sanzioni di natura amministrativa e procura danni all’ambiente e costi a carico della collettività.

"La nostra azione – conclude il sindaco - è volta al miglioramento delle condizioni di vivibilità e fruibilità del territorio, motivo per cui proseguiremo tutti gli interventi necessari a monitorare ed attivare il controllo diffuso della vasta area di San Casciano che si estende per oltre 107 chilometri quadrati, la cui superficie è superiore a quella della città di Firenze".

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino