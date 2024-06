Nuovi assessori a Santa Croce: ecco la prima giunta di centrodestra

Roberto Giannoni ha scelto la sua squadra per amministrare Santa Croce sull'Arno. Sono tre uomini e due donne per governare la cittadina passata per la prima volta al centrodestra alle ultime elezioni.

Dopo consultazioni e giorni intensi per decidere, il nuovo sindaco ha diramato i nomi in un'apposita conferenza stampa in municipio a Santa Croce.

Queste le scelte di Giannoni, in ordine alfabetico. Sono tutte figure già apparse nelle liste del cdx alle ultime elezioni tranne una, esterna, ovvero Fanella, candidata però nel 2019. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a urbanistica, personale e servizi.

Simone Balsanti: sviluppo economico, lavoro, cultura e memoria storica.

Sonia Boldrini: ambiente, coesione sociale, pari opportunità, smart city. Sarà la vice sindaca.

Valentina Fanella: servizi educativi e scuola, salute, volontariato, legalità e alla disabilità.

Vincenzo Oliveri detto Asma: lavori pubblici, edilizia scolastica, decoro e polizia municipale.

Carlo Renato Rusconi: bilancio, tributi, affari generali e servizi generali.

Questi i consiglieri con deleghe:

Annalisa Buti - politiche giovanili e benessere animali

Matteo Pieracci - frazione di Staffoli

Flavio Baldi - sport

Sonia Pratesi - coordinamento eventi Santa croce e Staffoli

Maria Francesca Cavallini - associazionismo

Antonio Castellani - protezione civile