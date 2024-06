Movida a San Miniato, 14 multe nel weekend

Movida del mercoledì e del sabato nel centro storico di San Miniato, carabinieri in prima linea sulle principali arterie del comune. Sul territorio il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, oltra ai militari delle stazioni di San Miniato, Ponte a Egola, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Terricciola. Nello scorso weekend sono state identificate 100 persone e controllati 81 veicoli e 3 esercizi pubblici.

I militari hanno anche proceduto ad un sistematico controllo dei veicoli, soprattutto motocicli, ciclomotori e mini-cars, portando così a 14 multe per violazioni al Codice della Strada: nello specifico i trasgressori - quasi tutti giovanissimi - non avevano eseguito la revisione del mezzo, non indossavano le cinture di sicurezza e guidavano con il cellulare, oltre ad altre mancanze come luci di posizioni non funzionanti e specchietti mancanti.