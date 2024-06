Nuovo Consiglio comunale di Empoli, composizione ed elenco dei membri

Al termine delle operazioni di verifica dei verbali e della corretta attribuzione dei voti validi dell’elezione del sindaco e del Consiglio comunale dell’8 e 9 giugno 2024 e del 23 e 24 giugno 2024, è stato proclamato eletto sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, nel pomeriggio di martedì 25 giugno 2024 e nella tarda serata di oggi, giovedì 27 giugno 2024, è stata redatta anche la proclamazione delle consigliere e dei consiglieri eletti della nuova composizione del Consiglio comunale di Empoli.

Si tratta di 24 consiglieri, oltre al sindaco che ne fa parte di diritto.

Il Consiglio Comunale di Empoli sarà composto per le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco Alessio Mantellassi da: 9 consiglieri del Partito Democratico (lista n.11), 4 della lista Una storia empolese - Alessio Mantellassi Sindaco (lista n.7), 1 di Alleanza Verdi Sinistra (lista n.8), 1 di Questa è Empoli (lista n.9).

Per il gruppo liste Siamo Empoli (n.13), Movimento 5 Stelle (n.14) e Buongiorno Empoli (n.15) collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto, Leonardo Masi, 1 consigliere, 1 consigliere per Movimento 5 Stelle (n.14) e 1 consigliere per la lista Buongiorno Empoli (n.15).

Per il gruppo di liste La Mia Empoli (n.1) e Centro destra per Empoli (n.2) collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto, Andrea Poggianti: 1 consigliere e 1 consigliere per la lista Centro destra per Empoli.

Per il gruppo di liste Lega Salvini (n.3), Empoli del fare (n.4), Fratelli d’Italia (n.5) e Forza Italia (n.6), collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto, Simone Campinoti, 1 consigliere e 3 consiglieri della lista (n.5) Fratelli d’Italia.

MAGGIORANZA - liste a sostegno di Alessio Mantellassi, 15 consiglieri

Partito Democratico, 9 consiglieri (in ordine di preferenze ottenute):

1) Gianni Bagnoli

2) Sara Fluvi

3) Laura Mannucci

4) Marco Del Turco

5) Viola Rovai

6) Raffaele Donati

7) Sofia Sostegni

8) Roberto Iallorenzi

9) Simona Cioni

Una storia empolese - Alessio Mantellassi Sindaco, 4 consiglieri (in ordine di preferenze ottenute):

1) Iacopo Periti

2) Daniele Giannoni

3) Cristina Marconi

4) Serena Gasparri

Alleanza Verdi Sinistra, 1 consigliere (in ordine di preferenze ottenute):

1) Maria Grazia Pasqualetti

Questa è Empoli, 1 consigliere (in ordine di preferenze ottenute):

1) Adolfo Bellucci

OPPOSIZIONE, 9 consiglieri

Liste a sostegno del candidato sindaco non eletto Leonardo Masi

Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Buongiorno Empoli

1) Leonardo Masi

Movimento 5 Stelle

1) Jacopo Maccari

Buongiorno Empoli

1) Sabrina Ciolli

Liste a sostegno del candidato sindaco non eletto Andrea Poggianti

La Mia Empoli e Centro destra per Empoli

1) Andrea Poggianti

Centro destra per Empoli

1) Gabriele Chiavacci

Liste a sostegno del candidato sindaco non eletto Simone Campinoti

Lega Salvini, Empoli del fare, Fratelli d’Italia e Forza Italia

1) Simone Campinoti

Fratelli d’Italia

1) Cosimo Carriero

2) Francesca Peccianti

3) Danilo Di Stefano

Tutte le altre liste e gli altri candidati sindaco non hanno ottenuto la cifra elettorale sufficiente per essere eletti in Consiglio comunale.

Il manifesto ufficiale dell'elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Empoli è consultabile al link https://elezioni.comune.empoli.fi.it/