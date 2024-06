Via delle Antiche Mura, in un tratto, modifiche temporanee al transito

Con ordinanza 395 di oggi, giovedì 27 giugno 2024 (https://shorturl.at/866W4) saranno adottate alcune modifiche alla viabilità cittadina in via delle Antiche Mura, per lo svolgimento dell’evento denominato “Stasera Esco” che si terrà all’interno del giardino del Torrione di Santa Brigida.

NEL DETTAGLIO - Dalle 20.30 alle 23.30 dei giorni 27 giugno e 1-8-9-10-15-17-19-22-29 luglio 2024, in via delle Antiche Mura, nel tratto compreso tra via degli Orti e il civico 36 escluso, sarà disposto il divieto di transito per di tutti i veicoli eccetto quelli indispensabili allo svolgimento dell’iniziativa in programma; via degli Orti, all'intersezione con via del Correggio, preavviso di strada chiusa, direzione consigliata per Stazione FS/Firenze e all'intersezione con via delle Chiassatelle, preavviso di strada chiusa; via Cavour, all'intersezione con via delle Antiche Mura, strada senza sfondo; piazzetta Garibaldi, all'intersezione con via Chiarugi/Lavagnini, strada senza sfondo.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

