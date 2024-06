Festa del Vetro alla Torre di Montelupo: inaugurazione con il Tabernacolo della Madonna dei Vetrai

Torna dal 3 al 7 luglio a Montelupo Fiorentino la Festa del Vetro, giunta quest’anno alla 27esima edizione. All’ombra della Torre Frescobaldi - nella frazione de La Torre - tutte le sere dimostrazioni della lavorazione del vetro con i maestri vetrai e tanto intrattenimento, eventi culturali, mostra fotografica della lavorazione del vetro nella storia e divertimento per i più piccoli.

Quest’anno la festa verrà aperta mercoledì 3 alle ore 18 con l’inaugurazione del “TABERNACOLO DELLA MADONNA DEI VETRAI” realizzato per volere delle vetreria Etrusca e vetreria Lux, monumento realizzato completamente in vetro e dedicato a tutti i vetrai. All’inaugurazione saranno presenti rappresentanti delle istituzioni locali e regionali; la benedizione sarà a cura del Cardinale Ernest Simoni. Dopo la cerimonia d’inaugurazione alle ore 20 avrà luogo “la cena del vetraio” a completamento della serata inaugurale.

Nei giorni seguenti ogni sera fino a domenica 7 luglio dalle ore 19,30 apertura dell’area ristorante con musica dal vivo, mentre a fianco la scena sarà tutta per gli artigiani, pronti a riportare in piazza l’antico metodo della lavorazione del vetro. Obiettivo, non disperdere il patrimonio locale, facendo rivivere ancora una volta un pezzo importante della storia e della tradizione montelupina.

Non mancheranno stand e bancarelle dove acquistare prodotti artigianali e pezzi creati sul posto dai vetrai stessi.

Il ricavato delle serate - organizzate dalla Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino con il patrocinio del Comune - sarà investito nell’acquisto di una nuova ambulanza da mettere in dotazione per le emergenze sanitarie.

Fonte: Ufficio Stampa