Ping-pong di ricorsi per la diga di Sammontana, l'assessore Nesi: "Sofferta conclusione di questo percorso"

L’intervento di sbassamento della diga di Sammontana a Montelupo Fiorentino, con le opere di messa in sicurezza idraulica e la conseguente sistemazione dell’intera area e del rio a valle, è stato impegnativo.

Il puzzle complesso che ha portato all’avvio della progettazione ha visto coinvolto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con un finanziamento di 2 milioni di euro, l’Amministrazione Comunale, la proprietà e la Regione Toscana, che oltre ad aver finanziato con circa 500.000 euro l’intervento di sistemazione del rio di Sammontana.

I costi di progettazione dell’intera opera sono a carico dei precedenti proprietari del lago, che hanno ceduto gratuitamente al Comune anche le aree su cui esso insiste.

L’inizio dei lavori è stato frenato da un ricorso al Tar da parte di una delle ditte che avevano partecipato alla gara di appalto, su cui il Comune ha resistito in giudizio e alla quale il TAR ha negato la sospensiva. Nonostante ciò in meno di due anni i lavori sono stati conclusi e nel marzo 2024 nell’ambito di un convegno dedicato al Contratto di Fiume Pesa sono stati presentati i risultati dell’intervento.

A quasi tre mesi di distanza dalla chiusura del cantiere arriva anche la conclusione della vicenda giudiziaria.

In una prima fase il TAR aveva dato ragione all'impresa ricorrente, condannando l'ente a risarcire il danno.

Il Comune ha quindi deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato che ha ribaltato la precedente sentenza, dando ragione al Comune evidenziando la correttezza del procedimento e sottolineando che il Tar aveva operato un sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni di competenza della stazione appaltante.

Il lago di Sammontana è ancora vuoto e inaccessibile fino alla conclusione del collaudo funzionale che sarà effettuato secondo le disposizioni regionali.

«Il taglio del nastro per un'opera pubblica, soprattutto se complessa come l’intervento sulla diga di Sammontana, non è un momento celebrativo, ma la sofferta conclusione di percorsi lunghi e talvolta accidentati che richiedono incredibile perseveranza.» afferma l'assessore Lorenzo Nesi

