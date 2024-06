Europei, in Italia-Svizzera c'è Fucecchio: l'arbitro indosserà scarpe Ryal

Agli ottavi di finale di Euro 2024, Italia-Svizzera parlerà anche un po' fucecchiese. Non c'entra nulla lo staff toscano di Spalletti, non ci sono giocatori di Fucecchio in rosa, si sbaglia chi pensa a un'incursione di mister Alvini. Fucecchio sarà rappresentata da Szymon Marciniak, l'arbitro.

Szymon Marciniak è polacco, è considerato tra i migliori direttori di gara al mondo e ai piedi avrà delle scarpe Made in Fucecchio. A fabbricargliele è stata la Ryal, storica azienda che da decenni produce scarpe da calcio.

"Uno dei migliori arbitri del mondo, Szymon Marciniak che sabato dirigerà Italia - Svizzera ai campionati europei, avrà ai piedi le scarpe di un noto marchio sportivo fucecchiese, la Ryal. L'ennesimo riconoscimento per un'azienda storica della nostra città. Grazie!" sono le parole di Emma Donnini, sindaca di Fucecchio.

Il marchio gestito da Marco Moriani è in grande ascesa tra gli arbitri. Oltre alle scarpe di Marciniak - che molti indicano anche come possibile direttore della finale di Euro 2024 -, produce anche gli scarpini di Orsato, il miglior arbitro italiano che chiuderà la carriera proprio all'Europeo. Ma da anni Ryal è ai piedi di arbitri e guardalinee italiani, è diventata un punto di riferimento. Domani in Italia-Svizzera di sicuro c'è chi, a Fucecchio, osserverà con attenzione la prestazione del signor Marciniak.