San Lorenzo in Festa, oltre 300 persone alla cena di solidarietà per ATT

È stata una bellissima festa, con oltre 300 partecipanti la cena di ieri sera in piazza Madonna degli Aldobrandini organizzata dal Centro Commerciale Naturale San Lorenzo e Confesercenti Città di Firenze a favore di ATT. Una serata speciale in cui tante realtà del quartiere si sono messe a disposizione con grande generosità.

A partire dai ristoranti che hanno organizzato e servito a tavola il menù: Trattoria Lo Stracotto, Osteria Cipolla Rossa, Trattoria Antellesi, con il contributo di Pasticceria Sieni e Antica Gelateria Fiorentina. Un ringraziamento ad Alessandro Masti per la conduzione come sempre coinvolgente e a Francesca Marazzi che ha fatto cantare e ballare tutti i presenti. Sul palco anche Lorenzo Andreaggi, grande interprete delle più famose canzoni fiorentine.

Ringraziamo sentitamente il Sindaco di Firenze Sara Funaro, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Vicepresidente Stefania Saccardi e tutte le altre istituzioni che sono state presenti durante la serata.

Tra gli interventi a commento della serata si segnalano quelli di Santino Cannamela, Presidente Confesercenti città di Firenze che ha messo in evidenza "come proprio in serate come questa si prende coscienza dell'importanza vitale del tessuto economico e commerciale di San Lorenzo, che continua a rinnovarsi nella continuità e nella tradizione" , Riccardo Bartoloni, Presidente Centro commerciale naturale San Lorenzo, che ha sottolineato “l'impegno delle attività della zona nella vitalizzazione e promozione dell'area”, Giulio Ravoni, Coordinatore Medico ATT città di Firenze che ha ringraziato tutti i presenti “per l' impegno profuso nella serata finalizzata alla raccolta di fondi per il progetto “Over 70” dedicato agli anziani malati di tumore curati a casa gratuitamente”.

Grazie di cuore a tutti gli sponsor e i volontari. Infine, un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti che hanno contribuito a dare un aiuto concreto ai malati di tumore e alle loro famiglie, arrivederci al 2025!

Fonte: Ufficio stampa