Incidenti a Capanne, la sindaca: "Dialogo con Anas da riprendere per la sicurezza stradale"

“Ieri, nel tratto che va da Capanne verso Angelica, ci sono stati due incidenti a distanza di poche ore. Il primo all’incrocio per andare nella zona industriale, l'altro proprio all'inizio del centro abitato di Angelica. Per entrambi, mi sono recata immediatamente sul posto e mi sono confrontata con Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale sanitario presente. Faccio un sincero augurio di pronta guarigione a chi è rimasto ferito. A tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie, va la nostra vicinanza. Quel tratto di strada è da anni oggetto di discussione. Sono stati molti gli incontri fatti per risolvere la questione della velocità e il dialogo con Anas è stato costruttivo, anche se non definitivo. Abbiamo necessità di una programmazione puntuale, una rotatoria nella zona tra lavaggio e svincolo - così come concordato con Anas - e una soluzione per la velocità in tutti i tratti del territorio. Non possiamo ricevere solo dei "no": abbiamo necessità di mettere al riparo i nostri centri abitati dalla pericolosità di chi corre per le nostre strade. Mi prendo subito l’impegno e Lunedì, come prima cosa, chiederò alla Polizia Municipale e al Comando dei Carabinieri di avere una relazione con i numeri degli incidenti sulla Tosco Romagnola, che poi invierò alla Prefetto, chiedendo un incontro per confrontarci insieme sulle soluzioni migliori da intraprendere. Tutto però dipende da noi, da come guidiamo. Dobbiamo volere bene a noi stessi e agli altri: perché andare veloce laddove c’è un bambino che cammina sul marciapiede, dove c’è una scuola o dove altre macchine si immettono per entrare in strada? Facciamo attenzione, rispettiamo sempre i limiti e le regole.”

Linda Vanni, sindaca di Montopoli in Val d'Arno