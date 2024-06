Torna la festa medievale al Castello di Capraia Fiorentina

Domenica 30 giugno dalle 18,00 torna “Capraia medievale: 1249 l'assedio al Castello", a Capraia F.na alta, piazza Pucci.

Sarà ripercorsa la storia di Capraia Fiorentina, unendo passato e presente e ricreando l'ambientazione ed il contesto del tempo. La festa medievale prenderà vita con una esibizione degli sbandieratori del Gruppo musici e sbandieratori del Corteo storico di Signa.

In piazza Pucci i presenti potranno poi osservare alcuni banchi di medicamenti, spezie, alimentazione, vestiario medievale, gustare una birra in stile medievale. In piazza Guelfa, con il gruppo Laetus Dies, troveremo un angolo dedicato soprattutto ai bambini, con i giochi d’epoca.

Sarà presente il comitato Capraia in Festa- Proloco con il proprio stand e la possibilità di gustare piatti con particolare attenzione all’alimentazione dell'epoca.

Alle 21,30 verrà proposta la rievocazione storica dell’ assedio che Federico II portò al Castello di Capraia nel 1249, con personaggi storici in costume, episodi, racconti, per immergersi nel clima dell'epoca. L’evento storico verrà messo in scena con la regia e la sceneggiatura di Alessandro Sani, su ricerche storiche di Elena e Marusca Giannotti e con la partecipazione della Compagnia teatrale La Nave di Limite sull'Arno e della Compagnia delle Terre d'Elsa e la collaborazione dell' ass. Il Torrino di Monterappoli.

La festa, organizzata dalla Pro Loco, gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Pro Loco Capraia e Limite