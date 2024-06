Sporcizia e blatte: i Nas chiudono un'attività nel cecinese

I militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno hanno effettuato ispezioni in diversi quartieri cittadini ad esercizi pubblici di preparazione e somministrazione di alimenti.

Durante un controllo effettuato in un’attività del cecinese, gestita da un 50enne di origini straniere, i militari hanno riscontrato irregolarità dal punto di vista igienico-sanitario. Nello specifico, la cucina e il deposito alimenti erano in precarie condizioni igienico sanitarie per sporco pregresso, incrostazioni ed unto sugli impianti ed attrezzature. I militari hanno anche riscontrato la presenza diffusa di blatte morte e vive in più punti della pavimentazione.

Il gestore dell'attività è stato multato per mille euro ed è stata disposta l'immediata chiusura del locale e sospensione di autorizzazione alla somministrazione alimenti sino ad avvenuta sanatoria.