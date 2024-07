Baccio Party a Montelupo, festa di fine anno per i futuri studenti delle superiori

Baccio Party è il nome della festa di fine anno dell'istituto Baccio da Montelupo di Montelupo Fiorentino, che si è tenuta ieri sera.

Una festa giunta al secondo anno e ricca di angoli divertimento creati da insegnanti, studenti e studentesse.

"Grazie alle scuola, a GeniMon, a Dimensione Zero, alle aziende sponsor, ai commercianti che hanno messo a disposizione i premi per la lotteria, e ai tanti genitori volontari che rendono possibile questo momento di saluto per gli alunni e le alunne che da settembre andranno alle superiori", ha commentato il sindaco Simone Londi.