Colonne sonore e musica folk dal mondo in Piazza della Signoria

Mercoledì 3 luglio e Giovedì 4 luglio 2024, alle ore 20.30, la Loggia dei Lanzi, in Piazza della Signoria, ospiterà il doppio appuntamento concertistico sinfonico del 25esimo Festival internazionale delle Orchestre Giovanili.

La prima serata vedrà protagonista l'Orchestre des Jeunes du Québec, dal Canada, diretta da Charles-André Lauzon e Alexis Desrosier-Michaud, che proporrà un repertorio internazionale costituito dalle più note e celbri colonne sonore.

Apre il concerto How to Train your Dragon di John Powell, che passa il testimone a James Bond, a Star Wars, alla Vita è bella, a Schindler's List, a Pearl Harbor, al Signore degli Anelli, inframezzati dai grandi classici, come Richard Strauss col suo poema sinfonico Also Sprach Zarathustra, colonna sonora di 2001: Odissea nello spazio, ai Queen, con Bohemian Rapsody, al musical di Anton Lloyd Webber Il fantasma dell'Opera, passando per Leonard Cohen con la sua emozionante Hallelujah, per arrivare all'animazione francese Le Roi et l'Oiseau di Paul Grimault, dall'omonimo racconto di Andersen, per la musica di Wojciech Kilar.

Dal Canada alla Slovacchia con la Galli Musici Youth Orchestra, formazione giovanile di oltre 30 elementi, nata nel 2020, e diretta da Ján Pásztor.

L'Orchestra ci proporrà un repertorio di brani dalle tradizioni folk del mondo, dall'Ungheria con la musica di Kókai Rezsó, al latino-americano Puerto de Libertad, reso celebre negli anni '60 da Carlos Santana, scritto da Randy Sabien; dal Messico di Tym McCarrick e la sua Cancion del Amor all'Ungheria di Béla Bartók e le sue composizioni For Children, passando per Billlie Jean di Michael Jackson, per la romanità di Chris Thomas e del suo brano Legionary, per l'oscurità e il mistero di Joseph Compello col suo Valse diabolique. E ancora la ninna nanna gallese Suo Gan si fonderà con Palladio di Karl Jenkins, omaggio al grande architetto italiano del Rinascimento, e con Lazzarella, omaggio al belcanto napoletano di Domenico Modugno e Riccardo Pazzaglia. Da Napoli a Genova con The boy Paganini, celebrazione del romantico virtuoso violinista genovese da parte del tedesco Edward Mollenhauer, per chiudere con la ninna nanna tradizionale slovacca Dobrù noc e la danza ungherese Charming Czardas della compositrice contemporanea australiana Loreta Fin.

Ricordiamo che il Festival, organizzato dall'Associazione Festival Orchestre Giovanili, anche in questa sua nuova edizione è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, inserito nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitana 2014-2020, si avvale del contributo, del patrocinio e del cofinanziamento dell'Estate Fiorentina 2024 – iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze –, del Comune di Firenze e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Ingresso libero e gratuito.

Per info: www.florenceyouthfestival.com, email info@florenceyouthfestival.it, pagine FB e Youtube Festival Orchestre Giovanili

Fonte: L'ufficio stampa del Festival