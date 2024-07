Due anni dopo il grave incidente, la lettera del giovane cerretese: "Grazie a chi mi ha salvato"

Il 1 luglio 2022, verso mezzanotte, in via Pianello Val Tidone a Cerreto Guidi è avvenuto un grave incidente. Un giovane, all'epoca 19enne, era alla guida della sua moto e venne tamponato da un'auto a alta velocità.

Quel ragazzo, che si chiama Francesco Borromeo, dopo due anni ha recuperato la sua vita, dopo che quella notte stava per trasformarsi in tragedia. Venne portato in codice rosso al Cto di Careggi dopo aver perso conoscenza, poi è passato da altre strutture prima di tornare a casa e rimettersi in sesto.

Oggi Francesco Borromeo, a due anni esatti dall'incidente, vuole ringraziare chi lo ha salvato e lo sta tuttora aiutando. Di seguito la sua lettera aperta.

"Ringrazio Federico Sgroi, l'uomo che mi ha fatto il primo intervento di salvataggio e dunque mi ha salvato. Tanti dottori mi hanno detto che sono un miracolo e che la medicina non si spiega un recupero del genere, ringrazio quindi la gente che ha pregato per me e l'angelo custode che mi ha salvato.

Ringrazio la dottoressa del 118 e l'infermiera Luisa di quella sera. Poi ringrazio l'ospedale di Careggi, l'ospedale Cto e l'equipe che mi ha operato. Ringrazio l'ospedale di Empoli e di cuore ma veramente di cuore il codice 75 dell'ospedale Versilia, dove sono rinato e ringrazio in particolare Sara, la fisioterapista che avevo.

Ringrazio lo Star Bene e il Vital Center, rispettivamente Filippo Manzi dello Star Bene, mentre, del Vital Center, Simona Rinaldi, Letizia Macchi, Valentina Sbrilli e un ringraziamento in particolare ad Alessandro Corsi. Ringrazio inoltre la Dottoressa Irene Cantagallo e di cuore ma veramente di cuore Alberto Petrilli, mio medico di famiglia.

Ora voglio ringraziare la parte più importante e significativa del mio recupero, la palestra Studio Paulus. Una squadra di professionisti, con esperienza, conoscenze, amore e dedizione, capitanati dal professore di ginnastica e titolare della palestra, Paolo Bartolozzi. Il suo team fantastico è composto da Simona, Bernardo il figlio d'arte, Ilenia, Noemi, Guido, Alessandra, Alessandro e Lorenzo. Vi ringrazio molto per il vostro lavoro e affetto, sono molto efficaci nel risolvere i problemi fisici, come palestra ve la consiglio vivamente.

Ringrazio ora la parte di me che mi ha sempre aiutato e supportato, mia mamma, mio babbo, mio fratello piccolo e mia nonna. Da circa 2 mesi amo anche un'altra ragazza, la mia ragazza Viola, fortissima, bellissima e molto speciale. Quando sono con lei il mio braccio diventa invisibile e il mio cuore viene evidenziato, auguro a tutti di incontrare nel rispettivo percorso di vita una Donna come lei. Ti amo Viola".