Lupi a tavola per la festa di fine stagione a Santa Croce

La Festa di fine stagione è uno degli eventi “cult” per i Lupi S. Croce, una gradita occasione per mettere a tavola la grande famiglia biancorossa, dagli atleti ai tecnici, dai dirigenti agli sponsor, dalle istituzioni, amministrative e sportive, alle associazioni del territorio. Un conviviale organizzato egregiamente grazie alla insostituibile presenza dei volontari e alla “regia” di tanti che sacrificano le serate per ritrovarsi e “pensare” il tutto. E’ difficile far quadrare ogni cosa alla perfezione: cucina, servizio, musica, intrattenimento, premiazioni, saluti ufficiali. L’impressione generale è stata quella di una serata veramente riuscita, in un clima di sentita appartenenza e affetto per una società che nel 2022 ha festeggiato i 60 anni e che ancora tiene botta e naviga a testa alta tra prestigiosi campionati di serie e attività giovanile.

Un evento all’insegna della solidarietà, con una lotteria, effettuata tra i presenti, il cui intero incasso è stato destinato all’Associazione ASD APS GAM di Ponte a Egola, presente in forza con un nucleo di ragazzi attivissimi nel servizio ai tavoli e nel curare al meglio gli illustri ospiti. A tal proposito, deve essere esteso il più sentito ringraziamento alla sensibilità di Alberto Fashion Store, Ristorante Canottieri Il Ristoro sull'Arno, e Fiori e Colori, le attività commerciali che hanno donato buoni da mettere in palio per la suddetta lotteria.

Ringraziamento che deve essere esteso alla Galmet, che ha fornito le attrezzature e il sostegno per il catering, alle associazioni, tra queste Misericordia e Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno, presenti e operative con i volontari, ai tifosi biancorossi, agli Spensierati, all’Arma dei Carabinieri e ai Carabinieri in congedo, alla Curva Parenti, ai dirigenti del settore giovanile, a Maurizio Zini che ha presentato la serata, a Ruzzo che ha preparato buonissimi bomboloni, alle Messaggerie Tosco Padane che hanno messo a disposizione il camion sul quale è stato allestito il palco.

I saluti istituzionali sono stati affidati, nell’ordine, al presidente dei Lupi, Alberto Lami, all’amministrazione comunale uscente, con Giulia Deidda e Simone Coltelli, a quella subentrante, con il neoeletto sindaco Roberto Giannoni. Hanno parlato e ricevuto riconoscimenti il delegato CONI del territoriale di Pisa, Giacomo Gozzini, e i rappresentanti della Fipav regionale, il presidente Gianmarco Modi e il consigliere Alessandro Del Seppia. Sul palco anche GAM ASD APS con la portavoce Giulia Salvadori, e Stella Maris, che ha portato a cena un bel numero di ospiti, rappresentata dal presidente, Avvocato Giuliano Maffei, e dalla direttrice, D.ssa Graziella Bertini.

Il lungo elenco dei premiati si è aperto con Assoconciatori, rappresentata nell’occasione da Roberto Lupi: a questa prestigiosa realtà del mondo conciario è stata donata una maglia autografata, direttamente dalle mani del vicepresidente Andrea Landi. A seguire sono stati coinvolti Paola Puccioni, responsabile settore femminile, e Fausto Zingoni, per il settore maschile, che hanno introdotto la lunga e qualificata lista dei tecnici biancorossi, partendo da Michele Bulleri, head coach della serie A: Alessandro Pagliai, Matteo Morando, Giacomo Finisini, Simona Guerrini, Manuele Marchi, Marc Borghigiani, Sara Folegnani, Matteo Frangioni, Leonardo Santini, Maria Grazia Pieraccioni, Giulia Genovesi, Francesca Minicozzi. I gruppi Under 14 femminile, Under 15 maschile, Under 13 maschile, Under 12 maschile, 3x3 e 6x6, 2^ Divisione Femminile Rossa, hanno ricevuto “sul posto” le medaglie federali per i risultati raggiunti nei diversi campionati e coppe.

In chiusura è stato chiamato sul palco un rappresentante della Curva Parenti. La Società ha ringraziato la tifoseria biancorossa per il sostegno incondizionato, omaggiandola di una targa.

Nei prossimi giorni inizierà non la programmazione, ma la comunicazione, di quanto pianificato dalla Società per la stagione a venire.

