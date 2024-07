Ruba cioccolata in un supermercato di Empoli, poliziotta insegue e arresta 37enne

Rapina impropria in un supermercato dell’empolese: arrestato dalla Polizia di Stato 37enne originario delle isole Mauritius

L’uomo è stato fermato da una poliziotta del Commissariato cittadino che si sarebbe trovata casualmente all’interno del punto vendita

Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato in via Salvagnoli, a Empoli, un 37enne originario delle isole Mauritius accusato di rapina in concorso con una persona al momento rimasta ignota.

La vicenda avrebbe avuto inizio intorno alle 11 all’interno di un noto supermercato della cittadina alle porte di Firenze, dove l’uomo, insieme ad un presunto complice, sarebbe stato visto dal vigilantes dell’attività ad occultare diversi barattoli di cioccolata all’interno del proprio zaino.

La guardia giurata così avrebbe invitato il malintenzionato a riporre la merce al proprio posto ma, tra i 3 uomini, a questo punto, sarebbe iniziata una serie di violenti spintoni, alla quale sarebbe poi seguito un tentativo di fuga dall’esercizio commerciale.

La scena però non sarebbe fuggita agli occhi di una poliziotta del commissariato di Empoli che si sarebbe trovata casualmente all’interno del punto vendita e che tempestivamente, dopo essersi qualificata, si sarebbe messa all’inseguimento dei uno dei due fuggitivi.

Dopo una rocambolesca corsa per il centro empolese, durante la quale il presunto complice del 47enne ha fatto perdere le proprie tracce, l’agente ha definitivamente fermato l’uomo in via Salvagnoli dove è stata poi subito raggiunta dagli agenti delle volanti del Commissariato cittadino corsi in suo ausilio.

Il cittadino straniero, già noto alle forze di polizia, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato successivamente accompagnato dai poliziotti nel carcere fiorentino di Sollicciano.