Uccide la moglie malata di Alzheimer, i legali chiederanno la scarcerazione

Si è svolto l'interrogatorio in carcere per Alessandro Sacchi, l'ottantenne che dieci giorni fa ha ucciso la moglie, Serenella Mugnai, di 72 anni, malata di Alzheimer, sparandole con un'arma vecchia. La sera della tragedia, la coppia avrebbe litigato perché la donna non voleva andare a dormire nonostante fosse tardi. Intorno a mezzanotte e mezza, il marito, esasperato, ha sparato alla moglie. Dopo il delitto, Sacchi è sceso al piano inferiore della loro abitazione per chiedere aiuto. I suoi legali, in considerazione della collaborazione con le autorità e delle condizioni di salute dell'uomo, chiederanno la scarcerazione, mentre continua la ricerca di una struttura sanitaria per l'anziano.