Vigili del Fuoco, da Firenze all'Umbria: Marisa Cesario lascia il posto a Frezza, già direttore

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 giugno 2024, ha deliberato la nomina dell’Ing. Marisa Cesario a Dirigente Generale del Corpo Nazionale destinandola a svolgere le funzioni di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Regione Umbria, con decorrenza 1 luglio 2024.

"Nel lasciare la provincia di Firenze per assumere altro incarico affidatomi, grata per lo spirito che ho trovato e che ho provato a condividere, desidero porgere, con queste poche ma sentite righe, un deferente saluto a tutte le persone che ho avuto la fortuna di conoscere, o almeno di incontrare, in questo seppur breve periodo di mia permanenza.

Ho apprezzato la fiducia che i cittadini nutrono nei confronti dei vigili del fuoco fiorentini; una conferma dell’apprezzamento che il nostro lavoro riscuote tra la gente.

Sono certa che il mio successore ing. Marco Frezza attualmente Direttore Regionale della Toscana, saprà apprezzare e valorizzare ulteriormente questo modello di operosità".

Dunque l'ing. Marco Frezza assume l'incarico di Comandante reggente oltre ad essere l'attuale Direttore Regionale della Toscana.