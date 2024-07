Il nuovo direttore degli Uffizi: "La gru nel piazzale deve andare via". Su Montelupo: "Ottima iniziativa"

"La gru nel piazzale deve andare via, è una priorità assoluta. Al primo giorno utile in cui possa venire giù verrà giù; ci stiamo lavorando alacremente con l'ufficio legale e abbiamo proposte di sponsorship che ci aiuteranno: sono sicuro che arriveremo a una soluzione in tempi ragionevoli", così il Direttore degli Uffizi Simone Verde quest'oggi alla sede della stampa estera in Italia.

Verde, sollecitato dai giornalisti, ha anche discusso della questione delle file e del sovraffollamento: "Le code non sono più così lunghe, sono state abbattute in parte abolendo il biglietto cartaceo che ha snellito l'accesso; la strategia contro il sovraffollanento è duplice, aumentare orario di apertura, e lo stiamo facendo con aperture serali , e poi diluire il flusso 'dirottando' su Palazzo Pitti; il piazzale degli Uffizi non è in condizioni ottimali, ci sono troppi cantieri, dunque la biglietteria verrà spostata sul retro; abbiamo incaricato architetti Gucciardini e Magni, ci sarà un ingresso monumentale che permetterà di accogliere come si deve chi entra in questo bellissimo museo".

Tra gli altri temi trattati Verde ha anche discusso dell'ampliamento delle sedi degli Uffizi, con particolare riferimento a Montelupo Fiorentino: "Ottima iniziativa, il ministro della Cultura ha chiesto di estendere Uffizi sul territorio a Villa medicee Careggi e Montelupo Fiorentino. Focalizzeremo ulteriormente quel giusto progetto di rapporto con il territorio su queste due sedi"