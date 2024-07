La Rems di Empoli diventa arte con il murale di Alleg

Il muro perimetrale della Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di Empoli si arricchisce di un’opera di arte urbana, grazie a un progetto della cooperativa sociale SintesiMinerva di Empoli e alla Street Levels Gallery di Firenze. Per la realizzazione dell’intervento di arte urbana è stato scelto Alleg, un muralista di grande esperienza noto per il suo impegno nei temi sociali e nella rappresentazione della natura.

La cooperativa SintesiMinerva e la Street Levels Gallery condividono una visione comune, che affonda le radici nell’elemento umano, nella strada e nella coesione sociale. Da questo connubio nasce l’idea di arricchire una porzione dell’ampio muro che delimita la struttura REMS di Empoli in un’opera d’arte. La parte individuata è l’area che conduce allo spaccio, dove sono venduti i prodotti agricoli frutto di un progetto di agricoltura sociale: una zona ben visibile anche da chi percorre la strada di collegamento tra Empoli e Montespertoli. Le alte e grigie mura, note sul territorio prima come Casa Circondariale Femminile e ora come REMS, stanno diventando più aperte e inclusive grazie a progetti, portati avanti dalla cooperativa sociale SintesiMinerva, che mettono al centro le persone e gli spazi così da instaurare un dialogo sempre più ricco e coinvolgente con il territorio circostante.

Per l’esecuzione dell’opera i curatori di Street Levels Gallery non hanno avuto dubbi: Alleg, un artista muralista con una vasta esperienza e un profondo legame con le tematiche sociali. Il suo lavoro riflette una forte connessione con la natura e una sensibilità particolare verso le questioni sociali, rendendolo l'artista ideale per questo progetto. Alleg ha lavorato in modo particolare sull'integrazione dell'arte con l'educazione e l'inclusione sociale. Con una laurea in "New Media" conseguita presso le Belle Arti di Milano, ha lavorato come insegnante di disegno presso il carcere minorile "C. Beccaria" di Milano e ha partecipato a numerosi progetti internazionali che combinano arte e comunità.

Il progetto di arte urbana alla REMS di Empoli non solo abbellirà il muro perimetrale della struttura, ma sarà soprattutto un ponte con la comunità locale, dimostrando come l'arte possa essere un potente strumento di comunicazione e inclusione. La Street Levels Gallery, da sempre impegnata nella promozione dell'arte urbana, ha coordinato e supportato questo progetto, garantendo che ogni fase della realizzazione rispetti i più alti standard artistici ed etici.

L’opera, attualmente in fase di realizzazione, sarà ultimata nelle prossime settimane e presentata ufficialmente nel mese di settembre alla presenza delle autorità locali. Ieri sera, lunedì 1 luglio, lo stato di avanzamento dei lavori ha registrato la visita di Valerio Mari, Direttore Generale Ausl Toscana Centro, Simone Gamberini, presidente Lega Coop, del neosindaco di Empoli Alessio Mantellassi e del Governatore Eugenio Giani, intervenuti per l’assemblea dei soci della cooperativa sociale SintesiMinerva.

Biografie

Alleg

Alleg (Aquila, 1980) è un muralista ed educatore impegnato nel sociale nelle arti visive. Laureato con lode in "New Media" presso le Belle Arti di Milano nel 2007, ha intrapreso la carriera di insegnante di disegno presso il carcere minorile "C. Beccaria" di Milano, dedicandosi all'educazione dei giovani detenuti. Nel 2008, ha insegnato Animazione Sperimentale alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e ha collaborato come operatore di animazione per Rai 2 nel programma "Palcoscenico". Dal 2006 al 2009, ha assistito alla regia del videoartista Yuri Ancarani, contribuendo al suo sviluppo tecnico e creativo. Ha diretto il festival culturale "Trabafest" dal 2009 al 2013 e ha ottenuto il nono posto al "Premio Nazionale delle Arti" nel 2009 con il suo video di animazione "O".

La sua carriera internazionale è decollata con la vittoria del progetto "Leonardo" nel 2010, che lo ha portato a Berlino per collaborare con "Mica Moca" in attività artistiche. Nel 2015, ha contribuito come muralista ed educatore artistico al progetto "Borgo Vecchio Factory" a Palermo. Due anni dopo, ha partecipato al progetto "Boltik Baik" in Lettonia, promuovendo la mobilità artistica.

Nel 2017 ha fondato e diretto il festival "Borgo Universo" ad Aielli (AQ), unendo arte e astronomia e realizzando il progetto artistico "Fontamara". La carriera di Alleg dimostra come l'arte possa essere un potente strumento di educazione e inclusione sociale, lasciando un impatto significativo a livello nazionale e internazionale.

Street Levels Gallery

Street Levels Gallery è una galleria internazionale di arte urbana con sede a Firenze. Nata dall’incontro tra artisti e produttori culturali, la galleria si propone come un ambiente capace di indagare sui vari livelli di interazione dell’arte - tra strada, pubblico e spazio espositivo - interagendo con il tessuto urbano in uno scambio reciproco, in costante mutamento. Con questo obiettivo, lo staff di Street Levels Gallery ha generato una realtà interamente dedicata alla sperimentazione artistica, all’esposizione di opere, alla produzione di connessioni, trame umane e progettualità condivise.

L’arte è il mezzo tramite il quale raccontare i percorsi e le espressioni artistiche nate in strada, supportandone l’esistenza, e, contemporaneamente, cercando di abbattere quei limiti narrativi e stereotipici esistenti tra lo spazio pubblico e quello privato, tra la strada e il luogo espositivo. Street Levels Gallery media e concilia le differenti visioni artistiche con le esigenze dei privati, le amministrazioni pubbliche e la comunità. La galleria collabora con comuni, festival, rassegne d’arte, musei, aziende, associazioni, collettivi, università, enti pubblici e privati, al fine di diffondere e promuovere il movimento dell’Arte Urbana in Italia e nel mondo.

Fonte: Ufficio Stampa