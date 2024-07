Operata all'anca, scrive all'ospedale di Fucecchio: "Grazie a tutti"

"Grazie per la professionalità". Dopo l'operazione all'anca ha deciso di scrivere all'ospedale per esprimere gratitudine. Cristina Safina ha 55 anni, vive a Fucecchio e proprio nell'ospedale locale ha subito un'operazione a giugno 2024. Di seguito le sue parole.

"Voglio dire grazie all'ospedale di Fucecchio San Pietro Igneo per l'operazione di protesi totale all'anca. Volevo ringraziare tutto lo staff medico chirurgico del primario dottor Nicoletti: Mario Guerrisi, Stefano Carli, Michele Novi, Carlo Paglialunga, Stefano Cecchi, Raffaele Scialla, Gianluca Caprili, Giacomo Peri, Andrea Calamita. Un ringraziamento particolare al dottor Guerrisi che ha eseguito il mio intervento con competenza e professionalità. Grazie a tutti i medici, oltre all'eccellente professionalità hanno doti di incredibile umanità e rispetto per il paziente. Ringrazio inoltre la caposala Letizia Pontanari per l' eccezionale organizzazione del suo staff infermieristico e oss che opera in preospedalizzazione, nelle sale operatorie e nel reparto di degenza che mi ha assistito amorevolmente dal momento del ricovero fino alle dimissioni. Un ringraziamento anche ai medici anestesisti e ai fisioterapisti che svolgono la loro professione con dedizione e grande competenza".