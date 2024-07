Massarella in musica: il programma del RB Festival alla Sagra della Zuppa

Nomi noti come Piotta, ritorni come Selton, artisti di zona come Postino. Torna la Sagra della Zuppa a Massarella (Fucecchio) e contestualmente torna anche l'attesissima parte musicale del Reality Bites Festival, curato da La Limonaia e Gruppo Spontaneo d'Iniziativa Massarella.

Il festival avrà luogo in piazza XXIII agosto a ingresso gratuito per due weekend di fila, dal 12 al 14 e dal 19 al 21 luglio. Di seguito il programma.

Venerdì 12 Luglio • SELTON • SINEDADES + dj set

Sabato 13 Luglio • L’OFFICINA DELLA CAMOMILLA • QUERVA + dj set

Domenica 14 Luglio PROIEZIONE SU MAXISCHERMO FINALE “EURO 2024” + dj set

Venerdì 19 Luglio • POSTINO • I SEGRETI + dj set

Sabato 20 Luglio • PIOTTA • EUGENIO SOURNIA