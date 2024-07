Senza fissa dimora, pusher occupa abusivamente appartamento: arrestato

Lo scorso 29 giugno nella tarda serata i carabinieri di Firenze Uffizi hanno arrestato un 25enne nato in Tunisia, in Italia senza fissa dimora, scoperto in flagranza di reato di spaccio. L'uomo era vicino a un monopattino con uno zaino appeso in via dei Magazzini, quando è stato notato dai militari. Notava con fare sospetto e diffidente, dal controllo è emerso che con sé aveva 16 g di hashish e 50 euro in banconote. Vedendo sul conto del fermato è stato appurato che l'uomo, tramite un'app, otteneva consegne allo stesso indirizzo. Dai controlli, è emerso che in un appartamento (che si apriva con delle chiavi che l'uomo aveva) occupato abusivamente erano presenti 752 g di hashish in dosi e panetti oltre a 14.700 euro e 241 dollari in una borsa griffata, assieme al materiale per la produzione della droga.