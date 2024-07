Abc, secondo colpo di mercato con Milos Mihajlovic

Secondo colpo di mercato per l’Abc Castelfiorentino, che dopo Scott Nnabuife si assicura ulteriori centimetri nel pitturato. Alla corte di Samuele Manetti arriva infatti il centro serbo di formazione italiana Milos Mihajlovic, classe 2002, di 205 cm, la scorsa stagione in forza ai Dukes Sansepolcro in serie C unica, dove ha viaggiato ad una media di 18 punti ad allacciata di scarpe. Un lungo che, oltre alla fisicità, porta in dote versatilità e grande voglia di crescere e mettersi in gioco.

"La scelta di venire a Castelfiorentino è stata dettata in primis dalla passione che in tutto l’ambiente si respira per la pallacanestro – sono le prima parole di Milos in gialloblu -. Inizio questa nuova avventura con grande entusiasmo e con lo stesso obiettivo di sempre: scendere in campo per dare il massimo e vincere".

"Sono felice che Milos abbia sposato il nostro progetto – prosegue coach Manetti – perché nonostante la giovane età è reduce da un’ottima stagione a Sansepolcro, dove ha messo in mostra tutte le sue qualità. Si tratta di un lungo con una buona mano, capace di far male sia internamente che dall’arco. Un giocatore versatile e dinamico nonostante l’altezza, che mi ha colpito per la sua grande voglia di crescere e lavorare, caratteristiche fondamentali che vogliamo per la nostra squadra. Dopo svariate e importanti esperienze in serie C, credo che abbia tutte le carte in regola per far bene anche al piano di sopra".

LA CARRIERA

In maglia Vis Reggio Calabria fa il suo esordio a livello senior nella stagione 2018/2019, quando prende parte al campionato di serie C oltre a quello Under 18 Eccellenza. Dalla stagione successiva inizia un percorso che lo vede protagonista nella serie C siciliana, con la Nuova Pallacanestro Messina, e poi in quella lombarda, dove veste le maglie della Gilbertina Soresina e della Pallacanestro Gardonese. Nel campionato 2022/2023 passa in forza a Milazzo per poi approdare, la scorsa stagione, nella serie C unica toscana sponda Dukes Sansepolcro, dove risulta miglior marcatore dei suoi. Un bel biglietto da visita in vista del suo esordio in B Interregionale con i colori gialloblu.

