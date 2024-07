Argento al Campionato Italiano su Pista per l'Hockey Empoli

Dopo l'amara delusione del podio mancato al Campionato Indoor di Pescara, il Marzo scorso, a causa di un cambio sbagliato, finalmente, per i pattinatori empolesi, è arrivato il meritatissimo Argento al Campionato Italiano su Pista, nella specialità “Americana a squadre”.

Come in atletica leggera, le squadre sono composte da tre atleti, che si danno il cambio più volte ogni giro, per completare la distanza stabilita in 9 giri.

Protagonisti di questa bella impresa, sulla pista “I Panfili” di San benedetto del Tronto nelle Marche, sono gli atleti Empolesi, Dario Rossi, Christian Ciampalini, e Alberto Colella.

In realtà, Dario Rossi, e Cristian Ciampalini, hanno bissato il successo nella prova simile, il “Giro Team Sprint”, disputata in occasione del Campionato Italiano specialità Strada, che si è svolto a fine Maggio a Paderno d’Adda, in Provincia di Lecco.

È così, che possiamo narrare dei superbi risultati che i Ciuchini Volanti, della A.S.D. Hockey Empoli riescono ad ottenere, nonostante che la “struttura” dove si allenano non sia altro che un parcheggio, nel quale sfrecciano a oltre 40 km/h con grande abilità e destrezza, mentre la preparazione invernale viene svolta sull’anello di atletica nello stadio Castellani.

Gli atleti niancoazzurri si sono fatti notare anche a inizio stagione, in occasione dei Campionati Regionali su Pista e su Strada, portando la squadra al secondo posto, sia a San Miniato (PI), che a Siena, dimostrando che il pattinaggio Corsa non è solo uno sport individuale, ma anche di squadra, per cui gli atleti competono non solo per loro stessi, ma anche per ottenere il miglior risultato globale.

Nelle trasferte in Lombardia, e nelle Marche, non sono comunque mancati i risultati individuali, con un ottimo Rossi, che da atleta “tuttofare”, ha conquistato un ottimo piazzamento sia negli 80 metri Sprint, che nella 5000 metri ad eliminazione, con due quinti posti.

Nell’ultimo appuntamento di questa parte di stagione, dopo aver conquistato il terzo miglior tempo nelle fasi di qualificazione, in finale, è scivolato al decimo posto nella finale del Giro a Cronometro, stesso risultato registrato nella entusiasmante finale dei 5000 ad eliminazione, disputata a San Benedetto del Tronto.

Buoni risultati anche per gli altri componenti della trasferta Marchigiana nelle prove individuali, Alberto Colella, Christian Ciampalini, Roberta Ciabrelli, Eleonora Bagnoli, e l’esordiente Viola Margiotta, che ben si è comportata in una manifestazione di alto livello, contribuendo anche all’ottimo risultato della squadra Femminile nell’Americana, con un buon piazzamento.

Per alcuni di questi atleti è giunto il momento delle vacanze, soprattutto per chi ha dovuto gestire insieme allenamenti, gare, scuola, esami di terza media (conclusi pochi giorni prima della trasferta).

Adesso saremo in trepidante attesa di Settembre, che dovrebbe vedere l’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto Sportivo di Santa Maria: Pista di Atletica e Circuito stradale dedito al Pattinaggio Corsa, e al Ciclismo.

"Siamo tutti speranzosi, che dopo tre decenni, finalmente si possa veder nascere un impianto degno di tale nome, dove i nostri atleti si potranno allenare in totale sicurezza, in uno spazio dedicato", queste le parole degli Allenatori Danilo Iasiello e Laura Castelli.

Fonte: Hockey Empoli