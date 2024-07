Pistoia Blues Festival, concerto d'apertura con i Calexico

La 43esima edizione del Pistoia Blues Festival 2024 sarà aperta domani dal concerto della band statunitense dei Calexico presso la Fortezza Santa Barbara a Pistoia. Nel giorno dell’Indipendenza Americana la band fondata da Joey Burns e John Convertino porterà il loro folk blues desertico per la prima volta sul palco del Festival. Elogiati da NPR per il loro “indie rock tentacolare e cross-culturale”, i Calexico hanno trascorso gran parte degli ultimi trent’anni esplorando polverosi confini musicali del Sud-Ovest dell’America e creando canzoni singolari, cinematografiche, misteriose e grandiose tanto quanto i paesaggi desertici che le hanno ispirate.

Negli anni i Calexico hanno pubblicato otto album in studio (tra cui "Years To Burn", in collaborazione con gli Iron & Wine, nominato ai GRAMMY nel 2019), hanno collaborato con molteplici artisti; da Willie Nelson e Jim James a Nancy Sinatra e Neko Case; hanno prodotto e suonato nell'album numero 1 di Amos Lee "Mission Bell”; hanno partecipato a diversi festival, dal Bonnaroo al Lollapalooza, dal Glastonbury al Roskilde, e hanno suonato con artisti del calibro di Wilco, Pavement, Arcade Fire e Andrew Bird, tanto che il Washington Post ha descritto lo show dal vivo della band come "quasi impeccabile" e il WNYC a stupirsi della capacità del gruppo di "ruggire come i Sonic Youth [e] sussurrare come Elliott Smith" sul palco. L'album uscito nel 2022 dei Calexico, "El Mirador", si pone sia come punto di osservazione che come faro nell'oscurità; un'opportunità per guardarsi dentro, riflettere sul legame tra la Terra e la sua gente.

Prima di loro il folk country blues del cantautore Carlo Rizzolo. L’artista vicentino ha da poco pubblicato il suo terzo album da solista intitolato “Four Corners” (Vrec/Audioglobe). Le sue radici musicali affondano nel classic rock, nel folk e nel country americano con riferimenti a Neil Young, Jony Mitchell, James Taylor e John Denver. Il disco è stato anticipato dai singoli e video "Not Only a Father", "Sitting Bull" e la title track "Four Corners". Con lui sul palco il fratello Cesky Rizzolo (al banjo e chitarra 12 corde) ed Efrem Gaio (chitarra elettrica e voce).

Ad aprire il concerto anche MATTEUCCI, cantautrice lucchese con all’attivo il disco “Tra Italia e Brasile” dove mixa sonorità latine ed americane in italiano, spagnolo e portoghese.

Biglietti disponibili in prevendita o alla cassa della Fortezza il giorno del concerto. Apertura cancelli ore 20:00. Inizio concerti ore 20:30. Si ringrazia per la collaborazione la Fondazione Teatri di Pistoia.

Il festival Blues proseguirà in Piazza Duomo domenica 7 luglio con Tommaso Paradiso (nella sezione “Storytellers”), Elio e Le Storie Tese (8 luglio), i doppi show di Mario Biondi / Dee Dee Bridgewater (11 luglio) e Matteo Mancuso / Mark Lettieri (12 luglio), Antonello Venditti (13 luglio, sezione Storytellers), The Devon Allman Project (13 luglio Teatro Bolognini).

Visit Pistoia è il portale turistico ufficiale di Pistoia e della montagna pistoiese. Scopri la terra di Pistoia dove arte, paesaggio e bellezza si fondono: www.visitpistoia.eu

Fonte: Pistoia Blues Festival