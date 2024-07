Ruba borse da un ambulante in centro a Firenze, arrestato

Un 35enne polacco aveva tentato di rubare due borse in pelle da un venditore ambulante del centro storico di Firenze, il quale poi lo ha inseguito urlando per chiedere aiuto. I carabinieri del Radiomobile, in servizio di pattugliamento, sono intervenuti nel pomeriggio di domenica in via Calimala, tra piazza del Mercato Nuovo e piazza della Repubblica. Una volta bloccato, il trentenne è stato trovato in possesso di altri due articoli di pelletteria che erano stati rubati nella mattina da un altro ambulante. I beni sono stati restituiti e l'uomo è stato arrestato, si attende la convalida per direttissima.