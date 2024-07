Sting e Andrea Bocelli a Capraia e Limite per la festa solidale del magnate Rapier III

Le più grandi stelle della musica internazionale sono destinate a fermarsi a Capraia e Limite. No, non passare per raggiungere Firenze (non sarebbe nemmeno la strada più agevole e veloce), proprio fermarsi. A richiamare nomi del calibro di Queen, Beach Boys e adesso Sting e Andrea Bocelli è il magnate della sanità americana George Rapier III. A dare la notizia di un altro grande evento, stavolta solidale, nei giardini di Villa Bibbiani è il quotidiano La Nazione. Tra sabato e lunedì ci sono stati numerosi eventi a sostegno dell'Inspiring Children Foundation, a sostegno del benessere psicofisico di bambini e adolescenti. E proprio il cantante e bassista dei Police e il tenore di Lajatico hanno presenziato recentemente. Mentre l'evento di 5 anni fa, con i membri rimasti in attività dei Queen e dei Beach Boys, riguardava il compleanno della moglie di Rapier III, Kimberly Ann. Le cronache sono pronte a ritornare in zona Villa Bibbiani, dato che a breve saranno presentati i lavori di scavo scientifico all’insediamento etrusco di Montereggi, con la presenza delle autorità, il professore Florida State University Andrea De Giorgi e l'archeologa e direttore di scavo Agnese Pittari.