Rissa in discoteca a Livorno, chiusa per 20 giorni dal Questore

A Livorno il questore ha ordinato la chiusura per 20 giorni di una discoteca di Calafuria a seguito di una violenta rissa avvenuta nella notte dell'8 giugno. La lite, iniziata in pista tra due gruppi di giovani, uno di circa 10 persone della provincia di Firenze e l'altro di 10-15 livornesi, si è spostata nel parcheggio dove è degenerata in una colluttazione. Due ragazzi fiorentini hanno riportato lesioni al volto, con prognosi di sette giorni ciascuno. La polizia ha rilevato gravi mancanze nella gestione dell'incidente da parte del personale del locale, che non ha chiamato le forze dell'ordine nonostante la gravità della situazione.