Spaccia cocaina e crack in Oltrarno, poi tenta la fuga dai carabinieri: arrestato

Aveva in un borsello 6 g di cocaina e 2 di crack, suddiviso in 42 dosi pronte per lo spaccio. Un nordafricano è stato arrestato lo scorso primo luglio dai carabinieri di Firenze Ricorboli. A notare il soggetto tre militari al momento liberi dal servizio. L'uomo era vicino la fermata del bus di via Giovanni delle Bande Nere in Oltrarno. L'hanno visto prelevare un borsello in pelle nera da un contatore dell'Enel. Quando i carabinieri si sono qualificati, lui è scappato e ha lanciato quanto più lontano possibile il borsello, tentando di evadere dalla presa con calci e pugni. Una volta arrestato è stato trasferito in camera di sicurezza. Il giudice, all'indomani, ha convalidato l'arresto disponendo il divieto di ritorno nella provincia di Firenze.