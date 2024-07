Aveva il divieto di dimora ma fu tra i protagonisti di una rissa: in carcere

Questa mattina è stato arrestato un giovane straniero, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a inizio anno al divieto di dimora nella regione Toscana per reati contro il patrimonio e la persona. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di San Miniato e il giovane è stato trasferito in carcere. il giovane non solo continuava a risiedere nella regione, ma ha continuato a commettere reati prendendo parte alla rissa tra stanieri avvenuta a inizio giugno proprio a San Miniato. Per questo è stato disposto il trasferimento in carcere.